यह AI टूल किसी व्यक्ति में 1,000 से अधिक बीमारियों के जोखिम का लगा सकेगा अनुमान
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग हर क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह विशेष तौर पर बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने एक नया जनरेटिव AI उपकरण बनाया है, जो 1,000 से ज्यादा बीमारियों के व्यक्तिगत जोखिम का अनुमान लगा सकता है। यह अगले 10 सालों तक स्वास्थ्य में आने वाले बदलावों का भी पूर्वानुमान कर सकता है। इस शोध का विवरण नेचर नामक प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
काम
कैसे करता है काम?
डेल्फी-2M नाम का यह AI टूल व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जीवनशैली की जानकारी का विश्लेषण करता है। यह पुराने रोग, उम्र, लिंग, वजन, धूम्रपान और शराब जैसे कारकों को देखकर अनुमान लगाता है कि आगे कौन-सी बीमारियां हो सकती हैं। यह अगले 10 साल और उससे आगे की अवधि के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की दर बताता है, जैसे मौसम में बारिश का अनुमान लगाया जाता है। इससे डॉक्टरों को समय रहते सही सलाह देने में मदद मिलेगी।
परीक्षण
बड़े पैमाने पर परीक्षण
इस AI टूल को UK बायोबैंक अध्ययन के 4 लाख लोगों और डेनमार्क की राष्ट्रीय रोगी रजिस्ट्री के 19 लाख रोगियों के अनाम रिकॉर्ड पर प्रशिक्षित और परखा गया। शोधकर्ताओं के अनुसार, डेल्फी-2एम मौजूदा एकल-रोग मॉडलों जितना ही सटीक अनुमान लगाता है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ हजार से ज्यादा बीमारियों के दीर्घकालिक जोखिम का अनुमान दे सकता है। इससे 20 साल तक संभावित रोग भार का अंदाजा लगाया जा सकता है।
उम्मीदें
भविष्य की उम्मीदें
वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मरीज इस तकनीक से लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर इस टूल का उपयोग करके मरीज को आगे होने वाले बड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बता सकेंगे और जरूरी बदलाव सुझा पाएंगे। यह टूल मौजूदा तरीकों की तुलना में ज्यादा बीमारियों का लंबे समय तक आकलन कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल व्यक्तिगत देखभाल और बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों का अनुमान लगाने में मदद करेगा।