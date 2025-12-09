डेलॉइट ने लॉन्च किया टैक्स प्रज्ञा AI टूल, जानिए क्या मिलेगा फायदा 

यह स्रोत पर कर कटौती (TDS), कर लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग, मुकदमेबाजी प्रबंधन, GST अनुपालन, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और पूंजीगत लाभ गणना में उच्च मात्रा, उच्च जोखिम वाली समस्याओं को संभाल और हल कर सकता है। केवल दस्तावेज प्राप्त करने वाले पारंपरिक शोध टूल्स के विपरीत टैक्स प्रज्ञा जटिल टैक्स संबंधी प्रश्नों को संभालता है, गहन बैकग्राउंड खोज करता है और संक्षिप्त, प्रमाणित उत्तर प्रदान करता है। चैटबॉट टैक्स दस्तावेजों या केस कानूनों का अध्ययन करने की अनुमति देता है।

टैक्स प्रज्ञा 10 लाख से ज्यादा अदालती मामलों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-संबंधी डाटा और डेलॉइट के ज्ञान समाधान पत्रों के साथ बनाया गया है, ताकि जानकारियों तक पहुंच तेज और सटीक हो। कर विश्लेषकों को वर्तमान में ग्राहकों को अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले विभिन्न अदालती फैसलों पर शोध करने में घंटों बिताने पड़ते हैं। यह टूल उस समय को कुछ ही मिनटों में बदल देगा और ओपन सोर्स डाटा की बजाय डेलॉइट के डाटाबेस से समाधान प्रदान करेगा।