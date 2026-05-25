डेल ने 2028 तक क्वांटम कंप्यूटिंग के बड़े पैमाने पर उपयोग का जताया अनुमान 

भारत का भी क्वांटम कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य

डेल अभी से अपने नए सर्वर्स को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से लैस कर रहा है, ताकि आने वाले इस बड़े बदलाव से निपटा जा सके।

इसके साथ ही, वे नई क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट्स पर भी काम कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगी।

उधर, भारत भी अपने बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगले 4-5 सालों में यानि 2030-2031 तक 1,000-क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाने की योजना है।