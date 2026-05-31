डेल भारत की AI नेतृत्व योजनाओं को लेकर उत्साहित 

डेल भारत के AI रोडमैप को दे रहा आकार

डेल भारत के AI रोडमैप को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जहां भी जरूरत होती है, अपने उन्नत तकनीकी समाधानों को मुहैया कराता है।

हाल ही में हुए डेल टेक वर्ल्ड इवेंट में बर्ड ने डाटा सुरक्षा को लेकर एक ज्यादा समझदारी भरा नजरिया अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनियों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि डाटा का प्रबंधन और नियंत्रण कैसे हो रहा है, बजाय इसके कि वह सिर्फ कहां रखा गया है।

उन्होंने संक्षेप में कहा कि ये घटनाक्रम भारत की उस तेजी को दर्शाते हैं, जिससे वह बदलते तकनीकी परिवेश के साथ खुद को ढाल रहा है।