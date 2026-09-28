2028 तक 98 फीसदी कंप्यूटर में होगा AI, डेल ने किया दावा

डेल अपने कुछ बिजनेस PC में स्मार्ट AI तकनीक शामिल करने के लिए इंटेल और AMD के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका लक्ष्य बेहतर स्पीड और सुरक्षा देना है।

डेल टेक्नोलॉजी में कमर्शियल क्लाइंट सॉल्यूशंस के अध्यक्ष रॉब ब्रुकर ने कहा, "जैसे-जैसे एंटरप्राइज AI के साथ केवल प्रयोग करने से आगे बढ़कर इसे बड़े पैमाने पर लागू करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर AI स्टैक का एक बहुत अहम हिस्सा बनकर उभरेगा।"