शोधकर्ताओं खोजा घोंघे को खोल समेत खा जाने वाला मेंढक

जिंगोफ्रीस टानो गोगो की घोंघे खाने की आदत की पुष्टि 3D स्कैन से हुई। स्कैन में इसके पेट में पूरे घोंघे के खोल देखे गए। ऐसा इस मेंढक परिवार में पहली बार मिला है।

तनो गोगो नाम स्थानीय अपाटनी भाषा के शब्द से आया है, जिसका मतलब घोंघे होता है। यह बात बताती है कि हिमालय का अनोखा प्राकृतिक माहौल कैसे वन्यजीवों को हैरान करने वाले तरीकों से ढालता है।