डेफिनियम थेराप्यूटिक्स की दवा ने डिप्रेशन की रोकथाम में दिए बेहतर परिणाम
डेफिनियम थेराप्यूटिक्स की नई LSD आधारित गोली DT120 ने अपने एक महत्वपूर्ण ट्रायल में डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को काफी बेहतर महसूस कराया है।
ट्रायल में 6 सप्ताह बाद DT120 लेने वाले मरीजों ने डिप्रेशन मापने वाले एक तय पैमाने पर प्लेसबो (नकली दवा) लेने वालों की तुलना में 8.1 अंक ज्यादा सुधार दिखाया।
इन शानदार नतीजों के सामने आते ही डेफिनियम के शेयर में 50 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद यह शेयर 4 साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।
दवा के सामान्य दिखे साइड इफेक्ट्स
यह दवा दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को सक्रिय करने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि यह डिप्रेशन से लड़ने के लिए LSD के विज्ञान का इस्तेमाल करती है।
इस ट्रायल में मेजर डिप्रेशिव डिसऑर्डर से जूझ रहे 149 वयस्क शामिल थे। इसके ज्यादातर साइड इफेक्ट्स हल्के या सामान्य प्रकृति के थे और सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आई।
नीडहम के विश्लेषक अमी फाडिया ने इन परिणामों को 'अभूतपूर्व' बताया है। उन्होंने कहा कि DT120 ने सिर्फ 6 सप्ताह में जॉनसन एंड जॉनसन की 'स्प्रावाटो' नाम की दवा को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि स्प्रावाटो के परिणाम आमतौर पर 4 सप्ताह के आकलन के बाद सामने आते हैं।
कंपनी का एक और ट्रायल अभी चल रहा है और जल्द ही FDA में दवा जमा करने की योजना भी है। इस वजह से इस साल डेफिनियम के शेयरों में 174 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साफ है कि लोग डिप्रेशन के इस नए उपचार से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।