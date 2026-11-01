डीपसीक का 'सुपर-एजेंट' टूल चैट से हल करेगा कोडिंग की समस्या

यह 'सुपर-एजेंट' डीपसीक की 'हार्नेस टीम' ने तैयार किया है। इस टीम का मकसद ऐसा AI बनाना है, जो इंसानों की बहुत कम मदद से बड़े और मुश्किल काम खुद कर सके।

इन बड़े इरादों को हकीकत बनाने के लिए डीपसीक ने हाल ही में 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) का भारी फंड जुटाया है।

यह चीन के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। कंपनी अब जल्द ही अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में भी है।