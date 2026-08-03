डीपसीक के किफायती AI मॉडल V4-फ्लैश ने मचाई हलचल

V4-फ्लैश जहां लागत के मामले में किफायती है, वहीं इसका इंटेलिजेंस इंडेक्स स्कोर 50 रहा है। यह स्कोर गूगल के जेमिनी 3.6 फ्लैश के बराबर आता है, लेकिन मूनशॉट के किमी K3 (57) और मेटा के म्यूज स्पार्क 1.1 (51) से यह थोड़ा पीछे है।

डीपसीक की नजरें अब बड़े लक्ष्यों पर हैं। कंपनी एक तरफ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ, एक और ज्यादा एडवांस V4-प्रो मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसकी लॉन्चिंग तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन AI के इस बढ़ते और प्रतिस्पर्धी बाजार में मूनशॉट, अलीबाबा और दुनियाभर के बड़े टेक दिग्गजों जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेना कंपनी के लिए एक चुनौती जरूर होगा।