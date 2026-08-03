डीपसीक के किफायती AI मॉडल V4-फ्लैश ने मचाई हलचल
चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने हाल ही में अपना नया V4-फ्लैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पेश किया है। खास बात यह है कि यह मॉडल बाजार में सबसे सस्ता होने की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है।
V4-फ्लैश को चलाने का खर्च बहुत कम है। इसके हर 10 लाख इनपुट टोकन के लिए महज 14 सेंट (करीब 13 रुपये) और आउटपुट टोकन के लिए 28 सेंट (करीब 27 रुपये) लगते हैं।
इस हिसाब से देखें तो एक बेंचमार्क टेस्ट का औसत खर्च लगभग 3 पैसे ही आता है। तुलना करें तो यह एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल 5 से 100 गुना से भी ज्यादा सस्ता है, जिसका एक टेस्ट 3.15 डॉलर (करीब 300 रुपये) का पड़ता है।
मॉडल का इंटेलिजेंस इंडेक्स स्कोर 50 रहा
V4-फ्लैश जहां लागत के मामले में किफायती है, वहीं इसका इंटेलिजेंस इंडेक्स स्कोर 50 रहा है। यह स्कोर गूगल के जेमिनी 3.6 फ्लैश के बराबर आता है, लेकिन मूनशॉट के किमी K3 (57) और मेटा के म्यूज स्पार्क 1.1 (51) से यह थोड़ा पीछे है।
डीपसीक की नजरें अब बड़े लक्ष्यों पर हैं। कंपनी एक तरफ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ, एक और ज्यादा एडवांस V4-प्रो मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसकी लॉन्चिंग तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन AI के इस बढ़ते और प्रतिस्पर्धी बाजार में मूनशॉट, अलीबाबा और दुनियाभर के बड़े टेक दिग्गजों जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेना कंपनी के लिए एक चुनौती जरूर होगा।