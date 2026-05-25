गूगल डीपमाइंड AI ने सुलझाई 56 साल पुरानी गणित की गुत्थियां
गूगल डीपमाइंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम अल्फाप्रूफ नेक्सस ने महान गणितज्ञ पॉल एर्डोस की 9 समस्याओं को सुलझा लिया है। इनमें से कुछ समस्याएं तो ऐसी थीं, जिन्होंने 56 सालों से गणितज्ञों को उलझा रखा था।
इसके अलावा, इसने 44 और मुश्किल गुत्थियों को भी हल किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में कुछ नया भी खोज निकाला है। खास बात यह है कि हर समस्या को सुलझाने में सिर्फ कुछ डॉलर की ही कंप्यूटिंग लागत आई है।
लीन वेरिफिकेशन और डेमिस हसाबीस: यह AGI नहीं है
डीपमाइंड ने AI के काम के हर कदम की पुष्टि करने के लिए 'लीन' नाम के एक सिस्टम का इस्तेमाल किया, ताकि गणितज्ञों को हर चीज की मैनुअल जांच न करनी पड़े। इस वजह से गलतियों और गलत जवाबों की गुंजाइश खत्म हो गई।
फिर भी, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेमिस हसाबीस ने साफ किया कि यह उपलब्धि कितनी भी शानदार क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस AI तक पहुंच गए हैं, जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) को असली रचनात्मकता और लचीलेपन की जरूरत होती है, जो आज के AI में अभी तक मौजूद नहीं है।