गूगल डीपमाइंड AI ने सुलझाई 56 साल पुरानी गणित की गुत्थियां

लीन वेरिफिकेशन और डेमिस हसाबीस: यह AGI नहीं है

डीपमाइंड ने AI के काम के हर कदम की पुष्टि करने के लिए 'लीन' नाम के एक सिस्टम का इस्तेमाल किया, ताकि गणितज्ञों को हर चीज की मैनुअल जांच न करनी पड़े। इस वजह से गलतियों और गलत जवाबों की गुंजाइश खत्म हो गई।

फिर भी, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेमिस हसाबीस ने साफ किया कि यह उपलब्धि कितनी भी शानदार क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस AI तक पहुंच गए हैं, जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) को असली रचनात्मकता और लचीलेपन की जरूरत होती है, जो आज के AI में अभी तक मौजूद नहीं है।