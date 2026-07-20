AGI को लेकर गूगल डीपमाइंड CEO ने किया बड़ा दावा

हसाबीस AGI को एक बहुत बड़ी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी बताते हैं, जो इंसानियत के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। उनका मानना है कि इससे उद्योग और समाज दोनों में बड़े बदलाव आएंगे। फिर भी, उनका कहना है कि इंसानी रचनात्मकता पहले से कहीं ज्यादा मायने रखेगी।

उन्होंने कहा, "हमारे शिकारी-संग्राहक (हंटर-गैदरर) दिमाग ने जो कुछ भी बनाया है, वह कमाल का है। तो फिर हम यहीं क्यों रुकें?" वे यह भी सलाह देते हैं कि जैसे-जैसे AGI विकसित हो, उसकी सुरक्षा के लिए समझदारी भरे नियम बनाए जाने चाहिए।