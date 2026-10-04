टेंपल कैसे होगा इस्तेमाल? लॉन्च से पहले दीपिंदर गोयल ने दी जानकारी

एक्स यूजर की ओर से डिवाइस के लुक के बारे में पूछे गए सवाल पर गोयल ने पुष्टि की है कि टेंपल सिंगल-यूज 'ग्रिप्स' के साथ ही इस्तेमाल होता है, जो असल में टेप ही हैं।

खास बात यह है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने टेंपल पहना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि सही ग्रिप्स बनाना उतना ही मुश्किल था, जितना कि डिवाइस बनाना और अब टीम ने 99 प्रतिशत यूजर्स के लिए इन्हें सही बना लिया है।