दीपेंद्र गोयल के स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक UAV का किया परीक्षण, उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त

क्या है खबर?

लैट एयरोस्पेस ने हाल ही में एक परीक्षण उड़ान के दौरान अपने पहले प्रोटोटाइप लैट वन v0.1 के साथ अल्ट्रा-शॉर्ट टेक-ऑफ और लैंडिंग (uSTOL) क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह भारत के उभरते इलेक्ट्रिक विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, हालांकि विमान टक-ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोमैटो के सह-संस्थापक दीपेंद्र गोयल का यह स्टार्टअप नई जनरेशन के विमान का निर्माण कर रहा है, जिसे छोटे हवाई अड्डों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया है।