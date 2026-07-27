डेविड सैक्स ने ओपन-सोर्स मॉडल्स का समर्थन किया है

डेविड सैक्स ओपन-सोर्स AI मॉडल्स पर पाबंदी लगाने के खिलाफ, एंथ्रोपिक पर साधा निशाना

क्या है खबर?

प्रेसिडेंट्स काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सह अध्यक्ष डेविड सैक्स ने एंथ्रोपिक पर आरोप लगाया है कि वह ओपन-सोर्स मॉडल पर पाबंदियां लगाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बेंजिंगा की रिपोर्ट के अनुसार, 'ऑल-इन पॉडकास्ट' पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी ओपन-सोर्स मॉडल को बौद्धिक संपदा की चोरी से जुड़ा बताने से अमेरिकी डेवलपर्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मॉडल पर काम करने से हतोत्साहित होंगे।