डेविड सैक्स ने AI की रफ्तार धीमी करने की मांग का किया समर्थन

सैक्स ने यह सवाल भी उठाया कि जिन वॉचडॉग ग्रुप्स (निगरानी समूह) को बनाने की बात हो रही है, क्या वे वाकई स्वतंत्र होंगे क्योंकि उनके निवेशकों से संबंध हो सकते हैं?

उन्होंने समझाया कि धीमी गति से काम करने से कंपनियां कानूनी मुश्किलों से बच सकती हैं और अपने AI को ज्यादा भरोसेमंद बना पाएंगी। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि सुरक्षा के नाम पर व्यापारिक फायदा उठाने से बचना चाहिए।