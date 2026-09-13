डेविड सैक्स ने AI की रफ्तार धीमी करने की मांग का किया समर्थन
टेक्नोलॉजी
अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकारों के मुखिया डेविड सैक्स ने OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों से कहा है कि वे सुपर-एडवांस AI को बाजार में लाने में जल्दबाजी न करें। उनका मानना है कि सरकार के नियम बनाने का इंतजार करने के बजाय इन कंपनियों को खुद ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
वॉचडॉग ग्रुप्स और निवेशकों के संबंध पर उठाए सवाल
सैक्स ने यह सवाल भी उठाया कि जिन वॉचडॉग ग्रुप्स (निगरानी समूह) को बनाने की बात हो रही है, क्या वे वाकई स्वतंत्र होंगे क्योंकि उनके निवेशकों से संबंध हो सकते हैं?
उन्होंने समझाया कि धीमी गति से काम करने से कंपनियां कानूनी मुश्किलों से बच सकती हैं और अपने AI को ज्यादा भरोसेमंद बना पाएंगी। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि सुरक्षा के नाम पर व्यापारिक फायदा उठाने से बचना चाहिए।