दवा इंडिया के ग्राहकों का डाटा लीक, साइबर अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम

क्या है खबर?

भारतीय फार्मेसी सप्लाई चेन में जोटा हेल्थकेयर की फार्मेसी शाखा दवा इंडिया फार्मेसी में सुरक्षा चूक के कारण ग्राहकों के ऑर्डर डाटा और संवेदनशील दवा नियंत्रण कार्यों की जानकारी लीक हो गई। साइबर अपराधियों ने उसके प्लेटफॉर्म का प्रशासनिक नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे यह समस्या आई है। दावा किया जा रहा है कि अब इस बग को ठीक कर लिया गया है। यह फार्मेसी सप्लाई चेन पूरे भारत में खुदरा दुकानों का एक बड़ा नेटवर्क संचालित करती है।