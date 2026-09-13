AI की जोखिम को लेकर एंथ्रोपिक CEO डारियो अमोदेई ने दी चेतावनी

अमोदेई को चिंता है कि अगर, AI की यही तेजी बनी रही तो अगले 6-12 महीनों में हम बड़े बॉटनेट हमलों का सामना कर सकते हैं।

ऐसी तबाही को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि नए AI मॉडल्स की सुरक्षा जांच किसी तीसरे पक्ष से हो। साथ ही, वह चाहते हैं कि टॉप AI कंपनियां सुरक्षा मानकों पर ज्यादा मिलकर काम करें और दुनियाभर में सहयोग बढ़े। उनके इस प्लान को OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और स्पेस-XAI के प्रमुख एलन मस्क जैसे बड़े नामों का समर्थन मिल रहा है।

यह दिखाता है कि उद्योग के बड़े दिग्गज भी समझ गए हैं कि अब रुककर सुरक्षित AI बनाने के लिए मिलकर काम करने का वक्त आ गया है।