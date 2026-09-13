AI की जोखिम को लेकर एंथ्रोपिक CEO डारियो अमोदेई ने दी चेतावनी
एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई ने चिंता जताई है कि कंपनियां बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को आगे बढ़ा रही हैं।
उन्होंने अपने पूर्व कर्मचारी जैकब कॉक्सन की इस चेतावनी का समर्थन किया कि OpenAI और एंथ्रोपिक खुद को लगातार बेहतर करने वाली सुपरइंटेलिजेंस की तरफ तेजी से भाग रहे हैं और हमारे जीवन को दांव पर लगा रहे हैं।" अमोदेई ने कहा कि भले ही एंथ्रोपिक सबसे ज्यादा जिम्मेदार बनने की कोशिश करती है, फिर भी OpenAI के एजेंट्स के हगिंग फेस सिस्टम्स में सेंध लगाने की हाल की घटना बताती है कि चीजें कितनी आसानी से गडबड हो सकती हैं।
तीसरे पक्ष से सुरक्षा जांच की मांग
अमोदेई को चिंता है कि अगर, AI की यही तेजी बनी रही तो अगले 6-12 महीनों में हम बड़े बॉटनेट हमलों का सामना कर सकते हैं।
ऐसी तबाही को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि नए AI मॉडल्स की सुरक्षा जांच किसी तीसरे पक्ष से हो। साथ ही, वह चाहते हैं कि टॉप AI कंपनियां सुरक्षा मानकों पर ज्यादा मिलकर काम करें और दुनियाभर में सहयोग बढ़े। उनके इस प्लान को OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और स्पेस-XAI के प्रमुख एलन मस्क जैसे बड़े नामों का समर्थन मिल रहा है।
यह दिखाता है कि उद्योग के बड़े दिग्गज भी समझ गए हैं कि अब रुककर सुरक्षित AI बनाने के लिए मिलकर काम करने का वक्त आ गया है।