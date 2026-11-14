तय दिनचर्या से कम हो सकता है बुजुर्गों का दर्द, शोध ने खोला सेहत का राज

एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि हर दिन खाना और सोने का समय एक ही रखना जैसी एक तय दिनचर्या अपनाने से बुजुर्गों का दर्द घट सकता है।

इससे उनमें डिप्रेशन के लक्षण भी कम हो सकते हैं। यहां तक कि जो लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें भी अपने दिन को एक तय क्रम में चलाने से फायदा हुआ। यह एक छोटी-सी आदत बुजुर्गों की सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती है।