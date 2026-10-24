तेलंगाना में पेश हुआ AI अवतार, अंग्रेजी और तेलुगु में करेगा बात

डेवफेस्ट 2026 में 3,300 से ज्यादा डेवलपर्स, छात्र, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और संस्थापक जैसे लोग शामिल हुए। इस दौरान 30 से भी ज्यादा उद्योग विशेषज्ञों ने हैंड्स-ऑन सेशन में लोगों को कई चीजें सिखाईं।

मंत्री बाबू ने इस मौके पर बताया कि तेलंगाना दुनिया का एक बड़ा AI हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने युवा डेवलपर्स को नई तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ नया सोचने और करने के लिए भी प्रेरित किया।

टेंसरगो के संस्थापक श्रीनी चिलुकुरी ने कहा कि इस AI अवतार का मकसद तकनीक को एक सच्चा साथी बनाना है, खासकर आने वाली पीढ़ी के उन लोगों के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं।