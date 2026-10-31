अर्नब चक्रवात शांत पड़ने के बाद IMD ने मौसम खराब होने की दी चेतावनी

IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तरी और दक्षिणी अंडमान सागर में बड़े पैमाने पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है।

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश तट के पास रहने वाले लोगों को भी जगह-जगह बारिश और तेज हवाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालांकि, अभी तक बंदरगाहों के लिए कोई चेतावनी या तूफान से जुड़ी लहरों का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।