अर्नब चक्रवात शांत पड़ने के बाद IMD ने मौसम खराब होने की दी चेतावनी

अर्नब चक्रवात शांत पड़ने के बाद IMD ने मौसम खराब होने की दी चेतावनी
टेक्नोलॉजी
जहां एक तरफ चक्रवात अर्नब तट की ओर बढ़कर शांत पड़ने लगा है, वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक नया मौसमी सिस्टम बन रहा है।
यह सिस्टम आगे चलकर गहरे दबाव (डिप्रेशन) में बदल सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस पर खास ध्यान रखना होगा।
अंडमान सागर में तूफानों की आशंका
IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तरी और दक्षिणी अंडमान सागर में बड़े पैमाने पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है।
दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश तट के पास रहने वाले लोगों को भी जगह-जगह बारिश और तेज हवाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
हालांकि, अभी तक बंदरगाहों के लिए कोई चेतावनी या तूफान से जुड़ी लहरों का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।