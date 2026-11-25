रिपोर्ट के मुताबिक, यह सेंधमारी हैकर्स ने आर्टेक्स नामक एक AI टूल का इस्तेमाल करके की है। इसको जुलाई में एक चीनी इंजीनियर ने पेश किया था।

साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इस टूल को दुनियाभर के व्यवसायों पर हुए कई हमलों से जोड़ा है, जिनमें जापान और दक्षिण कोरिया के मामले भी शामिल हैं।

इसे मूल रूप से साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हैकर्स ने इसका इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए करना शुरू कर दिया है।