साइबर हमलों में बढ़ोतरी से कंपनियों की चिंता बढ़ी

दुनियाभर में बढ़ेंगे साइबर हमले? एंथ्रोपिक के अधिकारी ने दी बड़ी चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:57 am Oct 23, 202610:57 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के साइबर सुरक्षा अधिकारी जेसन डी क्लिंटन ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। बीते दिन (22 अक्टूबर) एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में हालात काफी खराब हुए हैं और सुधार से पहले स्थिति और बिगड़ सकती है। उनकी यह चेतावनी दुनियाभर में सामने आ रहे साइबर हमलों और सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों के बीच आई है।