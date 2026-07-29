LPG KYC के नाम पर हो रही साइबर ठगी, आप ऐसे रहें सुरक्षित

इस तरह की ठगी में जालसाज पहले SMS या व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजते हैं।

मैसेज में दावा किया जाता है कि KYC पूरी नहीं होने के कारण 24 घंटे के भीतर LPG कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को एक लिंक पर क्लिक करने या अपनी जानकारी भरने के लिए कहा जाता है।

ये मैसेज कई बार बिल्कुल असली जैसा लगता है, क्योंकि इनमें गैस कंपनी या सरकारी विभाग का नाम और लोगो भी लगा होता है।