SBI के IT सेंटर पर साइबर अटैक में 3.75 लाख बैंक रिकॉर्ड चोरी

SBI ने इस घटना के बाद तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू की और चोरी का डाटा डार्क वेब से हटवा दिया। इस डाटा में अलग-अलग फाइल फॉर्मेट में व्यक्तिगत जानकारी, लोन आवेदन और खाता खोलने के फॉर्म जैसी संवेदनशील जानकारी थी।

हालांकि, डाटा हटा दिया गया है, फिर भी साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी विशेषज्ञ और वकील प्रशांत माली ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे इस साइबर हमले से जुड़े फिशिंग ईमेल या मैसेज और अन्य घोटालों से सतर्क रहें।

बैंक इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।