SBI के IT सेंटर पर साइबर अटैक में 3.75 लाख बैंक रिकॉर्ड चोरी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वैश्विक IT सेंटर पर 'सिरियसिम' ग्रुप के हैकर्स ने 10 से 15 अक्टूबर के बीच गंभीर साइबर हमला किया। उन्होंने 3.75 लाख बैंक रिकॉर्ड और 4,280 ग्राहक रिकॉर्ड का डाटा चुरा लिया और इसे डार्क वेब पर लीक कर दिया। इस मामले में 12 नवंबर को एक शिकायत दर्ज की गई है और अब एक आधिकारिक जांच चल रही है।
डार्क वेब से हटाया डाटा
SBI ने इस घटना के बाद तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू की और चोरी का डाटा डार्क वेब से हटवा दिया। इस डाटा में अलग-अलग फाइल फॉर्मेट में व्यक्तिगत जानकारी, लोन आवेदन और खाता खोलने के फॉर्म जैसी संवेदनशील जानकारी थी।
हालांकि, डाटा हटा दिया गया है, फिर भी साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी विशेषज्ञ और वकील प्रशांत माली ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे इस साइबर हमले से जुड़े फिशिंग ईमेल या मैसेज और अन्य घोटालों से सतर्क रहें।
बैंक इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।