इस बैंक के CEO ने अपना AI क्लोन किया लॉन्च

अब कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर लीडरशिप पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, कस्टमर्स बैंक के CEO सैम सिद्धू ने अर्निंग कॉल में बताया कि एनालिस्ट उनकी असली आवाज नहीं, बल्कि उनके AI क्लोन को सुन रहे थे। यह कदम सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि भविष्य की झलक माना जा रहा है, जहां कंपनियां AI के जरिए नेतृत्व को भी नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही हैं।

बदलाव AI क्लोन कैसे बदल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम? कस्टमर्स बैंक ने OpenAI के साथ मिलकर कई काम ऑटोमेट करने की योजना बनाई है। इसके तहत लोन प्रोसेस, जो पहले करीब 45 दिन लेता था, अब एक हफ्ते में पूरा हो सकता है। वहीं, अकाउंट खोलने का काम भी 20 मिनट में संभव हो सकता है। बैंक इन AI सिस्टम को "डिजिटल वर्कर" मान रहा है, जो लगातार बिना रुके काम कर सकते हैं और इससे कामकाज की गति और दक्षता दोनों बढ़ सकती हैं।

बड़ी कंपनियां बड़ी टेक कंपनियां भी अपना रही हैं यह मॉडल यह बदलाव सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा भी अपने CEO मार्क ज़करबर्ग का AI वर्जन तैयार कर रही है, जो कर्मचारियों से बातचीत कर सकेगा। यह डिजिटल अवतार उनकी आवाज, सोच और व्यवहार के आधार पर काम करेगा। इसका मकसद यह है कि CEO की मौजूदगी हर समय महसूस हो सके, भले ही वह खुद मौजूद न हों, जिससे काम में तेजी और बेहतर संवाद हो सके।

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