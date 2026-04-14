मार्क जुकरबर्ग का AI क्लोन बनाने की तैयारी कर रही मेटा, क्या करेगा यह काम?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में मेटा लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब कंपनी अपने CEO मार्क जुकरबर्ग का AI क्लोन बनाने की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्लोन कर्मचारियों से बातचीत करेगा और उन्हें फीडबैक देगा। इस पहल का मकसद कर्मचारियों को कंपनी के संस्थापक से जुड़ाव महसूस कराना है, जिससे कामकाज और संवाद दोनों को बेहतर बनाया जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी आसान बन सके।

काम कैसे काम करेगा AI क्लोन? बताया जा रहा है कि इस AI अवतार को जुकरबर्ग की आवाज, बोलने के तरीके और उनके व्यवहार पर ट्रेन किया जा रहा है। इसमें उनके पब्लिक स्टेटमेंट और काम करने के अंदाज को भी शामिल किया जाएगा। इससे कर्मचारी ऐसा महसूस करेंगे जैसे वे सीधे CEO से बात कर रहे हैं। यह तकनीक कंपनी के अंदर संवाद को तेज़ और आसान बनाने में मदद कर सकती है और कर्मचारियों को तुरंत जवाब मिलने का भी फायदा दे सकती है।

रास्ता क्रिएटर्स के लिए भी खुल सकता रास्ता अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो मेटा आगे चलकर क्रिएटर्स को भी अपने AI अवतार बनाने की सुविधा दे सकती है। कंपनी पहले ही ऐसा फीचर दिखा चुकी है, जिसमें क्रिएटर्स अपने AI वर्जन से फॉलोअर्स के कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं। इससे सोशल मीडिया पर बातचीत का तरीका बदल सकता है और बड़े क्रिएटर्स के लिए अपने दर्शकों से जुड़े रहना आसान हो सकता है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।

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