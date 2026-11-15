टाइप-2 डायबिटीज से अल्जाइमर का 53 फीसदी ज्यादा खतरा, शोध में खुलासा

शोध में पाया गया कि हर साल टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हर 1,000 लोगों में से करीब 4.7 लोग अल्जाइमर का शिकार हो सकते हैं। यह वो बीमारी है, जिसमें याददाश्त कमजोर होने लगती है और सोचने-समझने की शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती है।

इस शोध के लेखक कर्टिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ में एक इन्वेस्टिगेटर फेलो इमैनुएल एडेवुई ने साफ तौर पर कहा कि ये नतीजे बताते हैं कि डायबिटीज को मैनेज करते समय दिमाग से जुड़ी परेशानियों को रोकने पर ध्यान देना कितना जरूरी है।