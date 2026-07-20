कंबरलैंड इंफर्मरी में रोबोट ने बदल दी सर्जरी की दुनिया
कार्लिस्ले के कंबरलैंड इंफर्मरी में पहली बार दा विंची Xi सिस्टम की मदद से रोबोटिक सर्जरी की गई है। अब तक लगभग 17 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है, जो आंत के कैंसर और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे।
ये सभी सर्जरी रोबोट की खास 3D विजन तकनीक से सफल हो पाई हैं। नॉर्थ कंब्रिया इंटीग्रेटेड केयर NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस तरह की रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार किया है।
मरीजों की रिकवरी हो रही है तेज
इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य सर्जरी को अधिक सटीक बनाना, मरीजों को कम दर्द देना और उन्हें जल्दी ठीक कर घर भेजना है।
परामर्शदाता क्रिस राव बताते हैं कि रोबोटिक तकनीक से मरीज जल्दी ठीक होकर घर जा सकते हैं और उन्हें कम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।
एक मरीज ली एलिस ने बताया कि उन्हें ठीक होने में उम्मीद से काफी कम समय लगा और उनके पुराने ऑपरेशंस की तुलना में नए ऑपरेशन के निशान भी बहुत छोटे और साफ हैं।
नॉर्थ कंब्रिया इंटीग्रेटेड केयर NHS फाउंडेशन ट्रस्ट अब इस आधुनिक तकनीक को जल्द ही वेस्ट कंब्रिया हॉस्पिटल में भी लाने की योजना बना रहा है।