CSIR-CCMB की टीम ने टीबी के इलाज में हासिल की नई सफलता

शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि टीबी के बैक्टीरिया प्रोटीन को बाहर कैसे भेजते हैं, जो उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 मुख्य रास्तों (SecA1 और Tat) पर ध्यान दिया और क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR) तकनीक का इस्तेमाल किया।

इस दौरान उन्होंने पाया कि इन रास्तों को रोकने से बैक्टीरिया की रफ्तार धीमी पड़ गई और उनकी सेल मेंब्रेन को भी नुकसान पहुंचा। इसका मतलब है कि भविष्य में बनने वाली दवाएं इन कमजोरियों को निशाना बना सकती हैं और टीबी को खत्म करने में मदद कर सकती हैं।