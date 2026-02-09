क्रिप्टो डॉट कॉम ने AI डॉट काॅम डोमेन को खरीदने के लिए बड़ा दांव लगाया है

क्रिप्टो डॉट कॉम ने 630 करोड़ रुपये में खरीदा डोमेन, अब तक का सबसे बड़ा सौदा

क्या है खबर?

क्रिप्टो डॉट काॅम के संस्थापक क्रिस मार्सजलेक ने अब तक का सबसे महंगा डोमेन सौदा किया है। उन्होंने AI डॉट काॅम को 7 करोड़ डॉलर (करीब 630 करोड़ रुपये) में खरीदा है। इसका पूरा भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में एक अज्ञात विक्रेता को किया गया, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी की सुपर बाउल प्रसारण के दौरान इस साइट को लॉन्च करने की योजना है, जो यूजर्स को मैसेजिंग, ऐप उपयोग और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए व्यक्तिगत AI एजेंट प्रदान करेगी।