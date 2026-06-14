टेक कंपनियां कर रही AI को प्रशिक्षित करने के लिए लोगों के डाटा का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी Jun 14, 2026

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा इस बात को लेकर आलोचना का सामना कर रहे हैं कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स को प्रशिक्षण देने के लिए लोगों के निजी डाटा का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं।

मिथोस 5 मॉडल पर लगी हालिया रोक से साफ होता है कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। ये कंपनियां लोगों के मैसेज, वीडियो और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों जैसे तरह-तरह का डाटा इकट्ठा कर रही हैं। इससे दुनियाभर में लोगों की निजता और नैतिक मूल्यों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।