एक्स सर्वश्रेष्ठ लेख पर देगी 9 करोड़ रुपये पुरस्कार, मिलेगा क्रिएटर्स को ज्यादा कमाई का मौका

अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने 2026 को 'क्रिएटर्च का वर्ष' घोषित करते हुए क्रिएटर्स से प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट से पैसा कमाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही अगले भुगतान अवधि में सर्वश्रेष्ठ लंबे लेख के लिए 10 लाख डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) देने का वादा किया है। मस्क के प्लेटफॉर्म की क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने की योजना यूट्यूब के वीडियो प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने का संकेत नजर आता है।

कमाई इस कारण बढ़ सकती है कमाई क्रिएटर्स अकाउंट पर कहा गया है, "हमारा लक्ष्य एक्स को आपके कंटेंट से जीविका कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म बनाना है।" आधिकारिक बयान के अनुसार, इसने इस वर्ष कई पहल शुरू की हैं, जिनमें राजस्व साझाकरण पूल को दोगुना करना शामिल है। कंपनी का कहना है कि यह वृद्धि 2025 में एक्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हुई बढ़ोतरी के कारण संभव हुई है। आगे कहा, "इस वृद्धि से प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के लिए भुगतान की संभावना काफी बढ़ जाती है।"

बदलाव भुगतान का तरीका बदला इसमें आगे कहा गया है कि भुगतान की गणना में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब राजस्व साझाकरण भुगतान 'सत्यापित होम टाइमलाइन' इंप्रेशन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि आपकी कमाई प्रीमियम यूजर्स द्वारा देखे जाने वाले वास्तविक व्यूज पर निर्भर करेगी, जो आपके पोस्ट को अपने होम फीड में देखते हैं। इस कदम को ऐसे कंटेंट को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया गया है, जो वास्तव में लोगों को पसंद आए।

फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पर ज्यादा जोर इसके अलावा क्रिएटर स्टूडियो में जल्द ही एक अधिक विस्तृत आय डैशबोर्ड भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा अब प्लेटफाॅर्म लॉन्ग फॉर्मेट को ज्यादा महत्व देगा। एक अन्य पोस्ट में कहा है कि एक्स अगले पुरस्कार अवधि के सर्वश्रेष्ठ लेख को 10 लाख डॉलर देगा। इसमें कहा गया, "हमारा लक्ष्य उच्च-मूल्यवान, प्रभावशाली कंटेंट को पहचानना है, जो चर्चा को आकार देती है, खबरें ब्रेक करती है और संस्कृति को प्रभावित करती है।"

