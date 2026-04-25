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AI से बनाएं अपनी खास कुकबुक, इस तरह करेगा काम 
AI पेशेवर कुकबुक बनाने में आपकी मदद कर सकता है

AI से बनाएं अपनी खास कुकबुक, इस तरह करेगा काम 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 25, 2026
03:28 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से पसंद की रसोई की किताब (कुकबुक) बनाना आसान हो गया है। ये कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल दिखने वाली कुकबुक बना सकते हैं। इससे घंटों की मैनुअल मेहनत बच जाती है। AI कुकबुक जनरेटर रेसिपीज को एक सही डिजिटल तरीके से जमाकर, आपके खाने की रेसिपी को आसानी से इकट्ठा करने और छापने का एक बढ़िया तरीका देते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और आप इनसे क्या-क्या कर सकते हैं।

#1

रेसिपीज को सिस्टमैटिक कुकबुक में बदलें

AI कुकबुक जनरेटर आपकी कच्ची-अधूरी रेसिपीज को लेते हैं और उन्हें पूरी तरह से बनी-बनाई डिजिटल कुकबुक में बदल देते हैं। ये खाने की चीजों को स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेसर्ट में बांटते हैं। साथ ही, ये सामग्री की लिस्ट, बनाने का तरीका, कितने लोगों के लिए है और तैयारी में लगने वाला समय जैसी जानकारी भी देते हैं। इस तरह, आपको नोट्स का ढेर नहीं मिलता, बल्कि छपने के लिए तैयार एक अच्छी और साफ-सुथरी किताब मिलती है।

#2

खाने की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करें

कुछ AI प्लेटफॉर्म इससे भी आगे जाकर काम करते हैं। ये आपकी खाने की पसंद, एलर्जी और पोषण से जुड़े लक्ष्यों को समझते हैं। आप अपने घर में मौजूद चीजों की जानकारी दे सकते हैं, जिसके बाद आपको अपनी खास जरूरतों के हिसाब से बनी रेसिपीज मिल जाएंगी। ये टूल्स वेबसाइट्स से भी रेसिपीज ले सकते हैं और उनमें मौजूद कैलोरी और प्रोटीन जैसे पोषण संबंधी जानकारी का विश्लेषण भी करते हैं।

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#3

अपने आप तैयार करें तस्वीरें और टेक्स्ट

आधुनिक AI टूल्स GPT-4 जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुकबुक के लिए तस्वीरें और टेक्स्ट अपने आप बनाते हैं। आप 'मेक्सिकन कुजीन' या 'हॉलिडे डिशेज' जैसे थीम्स बता सकते हैं। इसके बाद आपको उनसे जुड़ी रेसिपीज, साथ में उनकी आकर्षक तस्वीरें वाले पेज भी मिल जाएंगे। यह सिस्टम बनाने के तरीके की पूरी जानकारी और सामग्री की लिस्ट को एक ही PDF फाइल में जोड़ देता है। इससे कुकबुक बनाना आसान हो जाता है।

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#4

पब्लिशिंग के काम को और आसान बनाएं

AI प्लेटफॉर्म्स कुकबुक पब्लिश करने के पूरे प्रोसेस को आसान बनाते हैं। इसमें रेसिपी लिखना, खाने की तस्वीरें बनाना, लेआउट डिजाइन संभालना और अमेजन किंडल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधे पब्लिश करने के लिए फाइल्स को तैयार करना शामिल है। ऐसे में आप तकनीकी चीजों की चिंता किए बिना अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दे सकते हैं। ये तरीके आपके लिए कुकबुक को पेशेवर तरीके से तैयार करने में मदद करते हैं।

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