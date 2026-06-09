AI के साथ बनाएं अपना असरदार वर्कआउट शेड्यूल

AI की मदद से कैसे बनाएं अपनी जरूरत के हिसाब से सही वर्कआउट प्लान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:20 pm Jun 09, 202607:20 pm

क्या है खबर?

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल फिटनेस और वर्कआउट प्लानिंग में भी तेजी से बढ़ रहा है। कई AI टूल अब लोगों के फिटनेस लक्ष्य, उपलब्ध समय, उपकरण और रिकवरी की जरूरत को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत वर्कआउट प्लान तैयार कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, फिटनेस AI, फिटबोड और फ्रीलास्टिक जैसे प्लेटफॉर्म इस काम में मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर और व्यवस्थित फिटनेस रूटीन बना सकते हैं।