ग्रोक बॉट की कमाई से ज्यादा खर्च

ग्रोक बॉट की कमाई से ज्यादा उसे चलाने में लग रहा पैसा, मस्क ने बताई वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:28 am Nov 02, 202610:28 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी xAI के लिए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक चलाना महंगा पड़ रहा है। मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि इस सेवा पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, फिलहाल उससे उतनी आमदनी नहीं हो रही। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब एक्स प्रीमियम के ग्राहक ग्रोक के इस्तेमाल की तय सीमा जल्दी खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं। इससे कंपनी के सामने बढ़ते खर्च को संभालने की चुनौती भी सामने आई है।