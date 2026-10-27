कॉर्टिकल लैब्स ने 15 जैविक कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया AI से तेज सिस्टम

परीक्षणों के दौरान जब ऐसे 7 दिमाग जैसे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा गया तो प्रतीक पहचानने की क्षमता 80 फीसदी से बढ़कर सीधे 99 फीसदी पर पहुंच गई।

हाइव ने एक वर्चुअल भूलभुलैया की चुनौती में भी कमाल कर दिखाया। इसने 70 फीसदी अंक हासिल किए, जबकि सामान्य AI केवल 32 फीसदी ही ला पाया।

टीम अब इस सिस्टम को और भी बड़ा और बेहतर बनाने की सोच रही है। उन्हें उम्मीद है कि इसकी कम ऊर्जा खपत और चीजों के हिसाब से ढलने की क्षमता मशीन लर्निंग को बिल्कुल नई और शानदार दिशा में ले जाएगी।