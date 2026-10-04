14 साल के बच्चे ने बनाया चिड़ियों की आवाज को कंपन में बदलने वाला डिवाइस

सेबेस्टियन ने अपनी कम्युनिटी में पेड़ लगाने के अभियान और जैव विविधता कार्यशाला से शुरुआत की थी। हालांकि, उनकी कम उम्र की वजह से कुछ लोगों को उन पर शक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

आज वे इंटरनेशनल बर्ड कांग्रेस जैसी कई बड़ी कॉन्फ्रेंस में अपने विचार पेश कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने कोलंबिया में हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कॉन्फ्रेंस COP 16 में 'गार्डियंस फॉर लाइफ' और 'बर्ड गार्डियंस' जैसे ग्रुप का प्रतिनिधित्व भी किया।

उन्होंने अपनी इस लगन को एक एनिमेटेड टीवी शो के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। अभी वे बहरे युवाओं के साथ अपने डिवाइस का परीक्षण कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए नई भाषाएं भी सीख रहे हैं।