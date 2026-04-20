क्लाउड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म वर्सेल पर हुआ बड़ा साइबर हमला, हैकर मांग रहे फिरौती

हमला कैसे हुआ हमला? कंपनी के मुताबिक, हमला एक कर्मचारी के गूगल वर्कस्पेस अकाउंट से शुरू हुआ है। बताया गया कि कर्मचारी एक AI प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा था, जिसमें पहले सेंध लगी और फिर हमलावर उस अकाउंट तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कई तरीकों से कंपनी के सिस्टम में और गहरा एक्सेस हासिल कर लिया। कुछ नॉन-सेंसिटिव सेटिंग्स का फायदा उठाकर हमलावर आगे बढ़ने में सफल रहे और डाटा तक पहुंच बना सके।

फिरौती हैकर्स ने डाटा बेचने और फिरौती की मांग की इस घटना के बाद एक हैकिंग ग्रुप ने दावा किया कि उसके पास वर्सेल का डाटा मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर कंपनी के कुछ डाटा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और करीब 20 लाख डॉलर की फिरौती की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि, एक दूसरे ग्रुप ने इस हमले में शामिल होने से इनकार किया है। फिलहाल इन दावों की जांच की जा रही है और स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है।

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