नई दवा की खोज ने अग्नाशय कैंसर के रोगियों में जगाई नई उम्मीद टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

डैराक्सोनरासिब नाम की एक नई दवा आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में हुए क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों से पता चला है कि यह दवा अग्नाशय के कैंसर के मरीजों के जीवित रहने के औसत समय को लगभग दोगुना कर सकती है।

पहले जहां मरीज औसतन 6.7 महीने तक जीवित रह पाते थे, वहीं अब यह अवधि बढ़कर 13.2 महीने हो गई है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है क्योंकि अग्नाशय का कैंसर अक्सर इतनी देर से पता चलता है कि इसका इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

इसके साथ ही, किर्स्टन रैट सारकोमा वायरल ऑन्कोजीन होमोलॉग (KRAS) प्रोटीन में होने वाले जटिल बदलावों की वजह से मौजूदा इलाजों का भी इस पर ज्यादा असर नहीं हो पाता।