जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर में मूंगा का दायरा 9.5 फीसदी घटा

जहां पश्चिमी हिंद महासागर जैसे कुछ इलाकों में मूंगों की स्थिति में सुधार देखा गया, वहीं कैरेबियन जैसे क्षेत्रों ने अपने मूंगा कवरेज का 43.3 फीसदी हिस्सा खो दिया। प्रशांत क्षेत्र में भी 18.3 फीसदी की कमी आई है।

मूंगा चट्टानों के लिए ठीक होने की अवधि भी पहले के 10 साल से घटकर अब लगभग 5 या 6 साल रह गई है, जिससे हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस संकट से निपटने के लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है।

इसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना और स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना शामिल है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मूंगा चट्टान लगभग एक अरब लोगों की आजीविका का सहारा हैं और समुद्री जीवों की कम से कम 25 फीसदी प्रजातियों को आश्रय देते हैं।