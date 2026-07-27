बैंक ऑफ बड़ौदा के 1TB डाटा लीक का दावा

बैंक ऑफ बड़ौदा के 1TB डाटा लीक का दावा, ग्राहकों की ये जानकारियां हुईं लीक

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:41 am Jul 27, 202611:41 am

क्या है खबर?

बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा बड़ा साइबर सुरक्षा मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि हैकर ने बैंक के सिस्टम से करीब 1TB संवेदनशील डाटा हासिल कर उसे डार्क वेब पर डाल दिया है। इसमें ग्राहकों और कॉर्पोरेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और CERT-In की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और मामले की जांच का इंतजार किया जा रहा है।