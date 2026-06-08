सिटी ने AI की मदद से भुगतान प्रक्रिया को बनाया तेज और सुरक्षित टेक्नोलॉजी Jun 08, 2026

सिटी बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भुगतान के तरीके में बड़ा बदलाव ला रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को तेज और आसान बनाना है। बैंक में पेमेंट्स और सर्विसेज की प्रमुख डेबोपमा सेन ने बताया कि AI से उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्षमता करीब 30-40 फीसदी बढ़ी है और कागजी काम भी बहुत आसान हो गया है।

हर दिन सिटी के माध्यम से 6,000 अरब डॉलर (करीब 5.5 लाख अरब रुपये) का लेन-देन होता है। इस बड़े पैमाने के लेन-देन को देखते हुए बैंक ने 'सिटी पेमेंट्स एक्सप्रेस' के जरिए भारत की तुरंत भुगतान प्रणाली को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। इसका मकसद दुनियाभर में तुरंत और किफायती भुगतान उपलब्ध कराना है।