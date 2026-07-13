चीन ने गंदे पानी को साफ करने का नया तरीका खोजा
चीनी वैज्ञानिकों ने गंदे पानी से ट्रिटियम को साफ करने का एक नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका ढूंढ निकाला है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी रूप है, जिसे प्रदूषित पानी से अलग करना बेहद मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों की यह नई तकनीक एक खास सामग्री का इस्तेमाल करती है, जिसे मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF) कहते हैं।
परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे वाले पानी (वेस्टवॉटर) के ट्रीटमेंट के लिए यह तकनीक एक बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है क्योंकि यह पुराने तरीकों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा लेती है।
100 गुना से ज्यादा ट्रिटियम हटाने में मिली सफलता
ट्रिटियम को पानी से अलग करना वाकई मुश्किल होता है क्योंकि यह सामान्य पानी से काफी मिलता-जुलता है। वैज्ञानिकों की टीम ने जिस MOF का इस्तेमाल किया है, वह अपनी सतह का क्षेत्रफल 32 गुना बढ़ा देता है और रेडियोधर्मी ट्रिटियम को सामान्य हाइड्रोजन से बदल देता है।
प्रयोगशाला में किए गए टेस्ट से पता चला है कि यह तरीका मौजूदा सबसे अच्छी तकनीक से भी 100 गुना ज्यादा असरदार है।
इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में हमें ज्यादा साफ पानी मिल पाएगा और पर्यावरण को होने वाला खतरा भी काफी कम हो जाएगा।