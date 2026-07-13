चीन ने गंदे पानी को साफ करने का नया तरीका खोजा

ट्रिटियम को पानी से अलग करना वाकई मुश्किल होता है क्योंकि यह सामान्य पानी से काफी मिलता-जुलता है। वैज्ञानिकों की टीम ने जिस MOF का इस्तेमाल किया है, वह अपनी सतह का क्षेत्रफल 32 गुना बढ़ा देता है और रेडियोधर्मी ट्रिटियम को सामान्य हाइड्रोजन से बदल देता है।

प्रयोगशाला में किए गए टेस्ट से पता चला है कि यह तरीका मौजूदा सबसे अच्छी तकनीक से भी 100 गुना ज्यादा असरदार है।

इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में हमें ज्यादा साफ पानी मिल पाएगा और पर्यावरण को होने वाला खतरा भी काफी कम हो जाएगा।