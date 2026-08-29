चीनी वैज्ञानिकों को धरती के 2,900 किलोमीटर नीचे मिलीं 6 रहस्यमयी संरचनाएं
चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में पृथ्वी की सतह से करीब 2,900 किलोमीटर नीचे 6 ऐसे इलाके खोजे हैं, जहां बड़ी विसंगतियां हो सकती हैं।
यह जगह ठीक वहीं है, जहां धरती का कोर (केंद्र) उसके मेंटल (बाहरी परत) से मिलता है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए टीम ने पिछले 3.5 दशकों के भूकंप के डाटा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मशीन लर्निंग की मदद ली।
यह खोज 29 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। इससे पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या चल रहा है, इसके बारे में हमारी सोच बदल सकती है।
भूकंपीय संकेतों में मिले पैटर्न
20 लाख से ज्यादा भूकंपों के रिकॉर्ड खंगालते हुए शोधकर्ताओं ने भूकंपीय संकेतों में कुछ पैटर्न देखे। इन्हीं पैटर्न से उन्हें इन बेल्ट जैसी संरचनाओं का पता चला, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई हैं।
यह नई खोज वैज्ञानिकों को मेंटल के अंदर मैग्मा (लावा) के बहाव और ज्वालामुखियों के नीचे की हलचल को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा, यूरेशिया के ऊंचे अक्षांश वाले इलाके और दक्षिण अटलांटिक जैसे क्षेत्र अब वैज्ञानिकों की आगे की खोज के लिए रडार पर आ गए हैं।