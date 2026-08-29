चीनी वैज्ञानिकों को धरती के 2,900 किलोमीटर नीचे मिलीं 6 रहस्यमयी संरचनाएं

चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में पृथ्वी की सतह से करीब 2,900 किलोमीटर नीचे 6 ऐसे इलाके खोजे हैं, जहां बड़ी विसंगतियां हो सकती हैं।

यह जगह ठीक वहीं है, जहां धरती का कोर (केंद्र) उसके मेंटल (बाहरी परत) से मिलता है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए टीम ने पिछले 3.5 दशकों के भूकंप के डाटा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मशीन लर्निंग की मदद ली।

यह खोज 29 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। इससे पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या चल रहा है, इसके बारे में हमारी सोच बदल सकती है।