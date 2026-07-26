ओपन-वेट AI मॉडल्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बौद्धिक संपदा चोरी होने की चिंता बढ़ी

मूनशॉट AI का किमी K3 जैसे चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल अमेरिका में हलचल मचा रहे हैं। ये मॉडल ChatGPT और क्लाउड जैसे बड़े नामों को टक्कर दे रहे हैं।

ये ओपन-वेट मॉडल सिर्फ ताकतवर ही नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना भी आसान है। यही वजह है कि छोटी तकनीकी कंपनियां इन्हें खूब पसंद कर रही हैं।

हालांकि, इनकी बढ़ती लोकप्रियता ने बौद्धिक संपदा की चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इसी वजह से पूरे उद्योग में एक गरमागरम बहस छिड़ गई है।