चीनी AI का ओपन-वेट में दबदबा, अमेरिकी कंपनियों को सीधी चुनौती

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में चीनी कंपनियां इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने बाजार में सस्ते और अपनी जरूरत के हिसाब से बदले जा सकने वाले 'ओपन-वेट' मॉडल्स उतारे हैं।

हाल ही में लॉन्च हुआ मूनशॉट AI का किमी K3 एक ऐसा ही मॉडल है। ये मॉडल्स सीधे तौर पर OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं।

खास बात यह है कि इन मॉडल्स को डाउनलोड करके अपनी पसंद के हिसाब से बदला जा सकता है और इन्हें अपने कंप्यूटर पर भी चलाया जा सकता है।

इससे कंपनियों को अपने काम पर ज्यादा नियंत्रण मिल पाता है और साथ ही खर्च भी कम होता है। चीनी कंपनियों का यह कदम महंगे अमेरिकी AI विकल्पों पर अच्छा-खासा दबाव बना रहा है।