चीन का तियानवेन-2 अंतरिक्ष यान एस्ट्रोयड कामूओलेवा की उत्पत्ति का लगाएगा पता
टेक्नोलॉजी
चीन का तियानवेन-2 अंतरिक्ष यान 'कामूओलेवा' नाम के एक एस्ट्रोयड की कक्षा में दाखिल हो गया है। माना जा रहा है कि यह एस्ट्रोयड शायद चंद्रमा का ही एक हिस्सा है।
एक जर्मन ग्राउंड स्टेशन ने इस खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद अब यह अनुसंधान धरती पर वैज्ञानिकों के लिए इस अंतरिक्ष चट्टान से नमूने इकट्ठा करने को तैयार है।
सतह के नीचे से भी लेगा नमूने
यह यान हवा में मंडराने और सतह पर उतरने जैसी खास तकनीकों का इस्तेमाल करेगा, ताकि सतह के नीचे से भी नमूने जुटाए जा सकें।
इसका मकसद यह पता लगाना है कि कामूओलेवा आखिर किस चीज से बना है और पृथ्वी-चंद्रमा के सिस्टम को और गहराई से समझना है।
वैज्ञानिकों को लगता है कि यह किसी पुराने टकराव के बाद चंद्रमा से अलग हुआ मलबा हो सकता है या फिर यह अंतरिक्ष के मौसम से प्रभावित होकर बना कोई सामान्य पथरीला एस्ट्रोयड भी हो सकता है।