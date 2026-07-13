चीन ने पेश की अपनी पहली EUV चिप मशीन, ASML को मिलेगी टक्कर

यह प्रोटोटाइप शेंजेन में काम कर रहा है। इसे घरेलू तकनीक का इस्तेमाल कर और पुराने विदेशी मशीनों के पुर्जों को रिवर्स-इंजीनियर करके बनाया गया है।

काम में तेजी लाने के लिए चीन ने ASML और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) जैसे बड़े-बड़े विशेषज्ञों को भी अपने साथ जोड़ा है।

हालांकि, फिलहाल यह मशीन ASML की गति का मुकाबला नहीं कर सकती। इसकी गति धीमी है और अभी यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं है।

इसके बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि चीन 2030 तक इन मशीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकता है, जिससे चिप तकनीक में वैश्विक नेतृत्व बदल सकता है।