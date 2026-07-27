अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखेगा चीन

चीन का नया सैटेलाइट नेटवर्क अंतरिक्ष के मलबे पर कैसे रखेगा नजर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:18 pm Jul 27, 202603:18 pm

क्या है खबर?

चीन ने अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे पर नजर रखने और अलग-अलग कक्षाओं में मौजूद वस्तुओं की निगरानी के लिए अपने पहले व्यावसायिक सैटेलाइट नेटवर्क की शुरुआत कर दी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, 120 सैटेलाइट वाले गैंडे कॉन्स्टेलेशन का पहला सैटेलाइट उत्तर-पश्चिम चीन से लिजियन-1 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस परियोजना को 2030 से पहले तीन चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिससे निगरानी क्षमता लगातार मजबूत होती जाएगी।