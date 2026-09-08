चीन का पश्चिम इलाका बन रहा नए डाटा सेंटर का गढ़, जानिए क्या है वजह

AI को ज्यादा कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उलानकाब में नए डाटा सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

ब्लूमबर्ग NEF के मुताबिक, चीन के आधे से ज्यादा डाटा सेंटर प्रोजेक्ट अब उत्तर या पश्चिम में हैं। 2028 तक, उत्तर और उत्तर-पश्चिमी चीन डाटा प्रोसेसिंग पावर के मामले में बीजिंग और शंघाई को भी पीछे छोड़ सकता है। डीपसीक और Z.AI जैसी टेक कंपनियां सस्ती बिजली, सर्वर के लिए मुफीद ठंडा मौसम और ढेर सारी खाली जमीन की वजह से यहां का रुख कर रही हैं।